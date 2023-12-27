جمعية الطقس: الحالة المطرية مستمرة وهذه مناطق تأثيرها

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محمد بن مسعود - الدمام - قالت جمعية الطقس، إنه من المتوقع استمرار تأثير الحالة المطرية في يومها الثاني.

وأوضحت الجمعية، عبر حسابها في منصة "إكس"، من المتوقع أن تتشكّل السحب الممطرة على أجزاءٍ من مناطق: المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة وحائل والقصيم والحدود الشمالية والجوف.

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