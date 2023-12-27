انت الان تتابع "مسارك اختيارك".. "المرور": قرابة 17 ألف حادث جسيم خلال عام 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 27 ديسمبر 2023, 5:26 صباحاً

تحت عنوان "مسارك اختيارك" كشف المرور السعودي عن إحصائية الحوادث المرورية لعام 2022. وأوضح المرور أن مخالفة قوانين السير تسلب حياة الكثيرين، داعيًا للالتزام بالأنظمة والقيادة بحذر. وأضاف في إنفوجرافيك على حسابه في "إكس" أن عدد الحوادث الجسيمة خلال العام 2022م بلغ 16962؛ فيما بلغ عدد الإصابات 24446، وبلغ عدد الوفيات 4555 حالة.

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