انت الان تتابع الذهب يستقر في المعاملات الفورية عند 2066.86 دولار للأونصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 27 ديسمبر 2023, 5:39 صباحاً

استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، في ظل حجم تداول ضعيف وتوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في الربع الأول من 2024 وضعف الدولار بشكل عام. ومن المرجح أن يشهد الأسبوع تداولات ضعيفة، في ظل قضاء المتداولين في أنحاء العالم عطلات حتى بداية العام الجديد. واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2066.86 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:50 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.4 في المائة إلى 2078.20 دولار للأوقية. ويتجه الذهب لتحقيق مكاسب تزيد على عشرة في المائة هذا العام، وهي الأفضل منذ 2020 بفضل التوجّه لشراء أصول الملاذ الآمن، وهو التوجّه المدفوع بالحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط، إلى جانب الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 24.25 دولار للأوقية، بينما استقر البلاتين عند 978.56 دولار. وتراجع البلاديوم 0.3 في المائة إلى 1176.49 دولار.

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