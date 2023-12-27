تراند اليوم : شاهد.. كويتية تصطحب طفلتها للعيادة لتكبير شفاها بالفيلر وتشعل جدل مواقع التواصل

صحيفة الخليج 365: أثار مقطع فيديو لطفلة ظهرت تخضع لتكبير شفاها بمادة تجميلية، ضجة واسعة في الكويت.

وفي الفيديو ظهرت والدة الطفلة تتواجد في إحدى عيادات التجميل، وتطلب من الأطباء حقن الفيلر لشفاه طفلتها.

وانتشر المقطع بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، والذي و انتقد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الواقعة، مطالبين السلطات بضرورة التحرك ضد الأم والعيادة.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة، تشكيل فريق تفتيش للتحقيق في واقعة عمل إجراء تجميلي لصغيرة في إحدى العيادات التابعة للقطاع الصحي الأهلي.