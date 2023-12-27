شكرا لقرائتكم خبر عن عسير.. القبض على 3 مواطنين لارتكابهم مخالفة الصيد بوادي تيه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت القوات الخاصة للأمن البيئي القبض على 3 مواطنين لارتكابهم مخالفة الصيد في وادي تيه بمحافظة محايل عسير، وهم: فيحان حمود السبيعي، ومقعد عبد الله السبيعي، ورائد ماضي السبيعي.

وضبطت القوات بحوزتهم 5 طيور من نوع الحجل العربي وبندقيتين ناريتين وبندقية رش (شوزن) وبندقية غازية، و233 ذخيرة و3 مناظير، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

عقوبات صارمة

وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، ومنها لائحة صيد الكائنات الفطرية البرية، مؤكدة أن عقوبة صيد طائر الحجل العربي 10 آلاف، وعقوبة استخدام بنادق الشوزن 100 ألف، وعقوبة استخدام الأسلحة النارية في الصيد 80 ألفًا، والصيد دون تصريح 10 آلاف.

وأهابت في الوقت ذاته بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.