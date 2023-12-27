شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة النقل تعزز حضورها في اجتماعات مؤتمر الاتحاد الدولي للسكك الحديدية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شاركت الهيئة العامة للنقل في الاجتماعات الإقليمية للمؤتمر العام للاتحاد الدولي للسكك الحديدية، الذي عقد في مقر الاتحاد بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك في إطار سعي الهيئة لتعزيز دورها الدولي والمشاركة البناءة في صناعة مستقبل قطاع النقل بالسكك الحديدية.

وأوضحت الهيئة أن الاجتماعات ركزت على ضرورة المواءمة بين الدول الأعضاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصًا في مجال تنفيذ مشاريع نقل البضائع والركاب بالسكك الحديدية، وذلك بهدف تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والمعرفة في هذا القطاع الحيوي.

حلول مبتكرة للتحديات المشتركة

وناقشت الاجتماعات مجموعة من الملفات الحيوية والتحديات التي تواجه صناعة النقل بالخطوط الحديدية، متضمنة إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المشتركة وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء، ما يسهم في تطوير القطاع وتعزيز فعاليته على المستوى العالمي.

ويلعب الاتحاد الدولي للسكك الحديدية (UIC) دورًا محوريًا كمنظمة غير ربحية تمثل صناعة السكك الحديدية عالميًا، إذ يعمل على تطوير معايير تبادل المعلومات ونشرها لقطاعات السكك الحديدية التي تشمل العربات، ومعدات السكك الحديدية، ومحطات السكك الحديدية، ما يعزز من قدرات الدول الأعضاء، ويدفع باتجاه توحيد المعايير وتحقيق أفضل الممارسات في القطاع.