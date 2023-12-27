أمطار على الباحة

هطلت مساء الثلاثاء أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة الباحة، شملت محافظة العقيق ومحافظة القرى، سالت إثرها بعض الشعاب على كل من مركز وراخ ومعشوقة وكرا، فيما لا زالت الفرصة مهيئة لسقوط الأمطار خلال الأيام القادمة على الباحة وضواحيها. وتوقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات بلجرشي، والمندق، وقلوة والمخواة، وبني حسن والحجرة، وغامد الزناد والقرى.

وأشار المركز إلى أن التوقعات لهذه الحالة تبدأ من يوم الثلاثاء، وتستمر إلى يوم الخميس القادم.