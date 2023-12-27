معهد التطوير المهني التعليمي ينظم ندوة عن اكتشاف الموهوبين

وأوضح رئيس المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي الدكتور بدر الحربي أن تعليم الطلاب الموهوبين يرتبط كثيرًا بالإسهامات المختلفة التي يقدمها المعلمون الناجحون الذين يتسمون بخصائص وكفايات المعلم المتميز، ومن ذلك التعرف الفاعل على خصائص الطلاب الموهوبين، ووعيهم للمخزون الواسع لهؤلاء الطلاب، ومن ثم المساهمة في إعداد أنشطة تعلم متنوعة تجذب هؤلاء المبدعين، وترتقي بمهاراتهم وقدراتهم.
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