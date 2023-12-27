معهد التطوير المهني التعليمي ينظم ندوة عن اكتشاف الموهوبين

يُنظم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي في التاسعة من صباح الأربعاء ندوة بعنوان (دور المعلم في الكشف عن الطلاب الموهوبين ورعايتهم) عبر برنامج «تيمز Teams». وتهدف الندوة إلى تحديد وسائل المعلمين في التعرف على الطلاب الموهوبين داخل الصف. والتأكيد على أهمية مشاركة المعلمين في عملية التشخيص الدقيق للحاجات المتنوعة للطلاب الموهوبين، بمشاركة مجموعة من الخبراء والباحثين وذوي الاختصاص العلمي وصناع القرار التربوي.

وأوضح رئيس المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي الدكتور بدر الحربي أن تعليم الطلاب الموهوبين يرتبط كثيرًا بالإسهامات المختلفة التي يقدمها المعلمون الناجحون الذين يتسمون بخصائص وكفايات المعلم المتميز، ومن ذلك التعرف الفاعل على خصائص الطلاب الموهوبين، ووعيهم للمخزون الواسع لهؤلاء الطلاب، ومن ثم المساهمة في إعداد أنشطة تعلم متنوعة تجذب هؤلاء المبدعين، وترتقي بمهاراتهم وقدراتهم.