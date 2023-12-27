شكرا لقرائتكم خبر عن فاكهة خضراء تسبب ارتفاع ضغط الدم .. إحذر منها! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يحدث ارتفاع ضغط الدم عندما يكون الدم الذي يمر عبر أوردة الجسم وشرايينه مرتفعًا جدًا.

وقد يؤدي ارتفاع ضغط الدم غير المسيطَر عليه إلى مضاعفات منها النوبة القلبية أو السكتة الدماغية، ولهذا السبب من المهم أن نحافظ على صحتنا العامة لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

طرق للسيطرة على إرتفاع ضغط الدم

على الرغم من أن أمراض القلب والأوعية الدموية من أكثر أسباب الوفاة في المملكة المتحدة، إلا أن الطريقة الأكثر فعالية للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم تتمثل في إجراء تغييرات صحية على نمط الحياة بما في ذلك:

– الإقلاع عن التدخين.

– تقليل استهلاك الكحول.

– ممارسة الرياضة بصفة منتظمة.

– اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على الكثير من الفاكهة والخضروات.

ومع ذلك، في حين أن معظم الخضروات لها تأثير إيجابي على صحة القلب والأوعية الدموية، فإن بعضها ليس كذلك.

الزيتون

في هذا السياق، قالت صحيفة “إكسبرس” البريطانية أن الزيتون هو نوع من الخضار لا ينصح به لأولئك الذين يحاولون التحكم في ضغط الدم.

وتقول مؤسسة ضغط الدم في المملكة المتحدة الخيرية ان السبب في ذلك هو أن الزيتون “يحتوي على الكثير من الملح” وكلما زاد تناول الملح، يرتفع ضغط الدم.

وقالت المؤسسة الخيرية “الملح يجعل جسمك يحتفظ بالماء. وإذا استهلكت الكثير من الماء، فإن الماء الزائد في الدم يعني أن هناك ضغطا إضافيا على جدران الأوعية الدموية، ما يرفع ضغط الدم.”

وأضافت “إذا كنت تعاني بالفعل من ارتفاع ضغط الدم، فإن استهلاك الكثير من الملح سيرفعه أكثر. وقد يعني هذا أن أي أدوية لضغط الدم قد لا تعمل كما ينبغي.”

وغالبًا ما تناول أدوية ضغط الدم من قبل المرضى، والتي يمكن ان نذكر منها مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين، وحاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين 2، وحاصرات قنوات الكالسيوم.