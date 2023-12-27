انت الان تتابع أمطارٌ ورياحٌ على عسير.. و"الأرصاد" ينبّه: حالة تستمر حتى 9 مساءً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطارٍ متوسطة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة، رياحاً شديدة السرعة، وشبه انعدامٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول وصواعق رعدية، على محافظات: النماص وبلقرن وتنومة، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.

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