انت الان تتابع أسعار النفط تستقر عند 81.02 دولارًا للبرميل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - لم تشهد أسعار النفط تغيرًا كبيرًا اليوم؛ حيث تراجعت العقود الآجلة لخام برنت قليلًا؛ إذ هبطت خمسة سنتات أو 0.1% إلى 81.02 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 04:15 بتوقيت جرينتش، وكذلك خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الذي انخفض 12 سنتًا أو 0.2% إلى 75.45 دولارًا للبرميل.

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