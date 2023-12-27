"الجوازات" تدعو المقيمين إلى تسجيل بصمات أفراد أسرهم عند بلوغ 6 سنوات

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محمد بن مسعود - الدمام - دعت المديرية العامة للجوازات، المقيمين، إلى المبادرة بتسجيل بصمات أفراد أسرهم عند بلوغ أي منهم 6 سنوات فأكثر.

وتعد "الجوازات" تسجيل بصمات المقيمين والتابعين شرطاً أساسياً للاستفادة من خدماتها.

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