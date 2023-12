شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفصيل.. ضوابط الرعي في محمية الإمام تركي بن عبد الله والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية، أن الرعي داخل نطاق المحمية مخصص فقط لأهالي المجتمع المحلي المصرح لهم.

وأوضحت الهيئة أنه يُسمح بالرعي لأبناء المجتمع المحلي من أهالي المراكز والقرى والهجر داخل نطاق المحمية، وذلك بعد الحصول على تصريح من هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية، وبالتنسيق مع مركز الإمارة المختص، مع تحديد نطاق الرعي لحاملي التصريح بخمسة كيلومترات من نطاق المركز أو القرية أو الهجرة.

تطبيق العقوبات

وشددت على أنه سيجري تطبيق العقوبات الواردة في نظام البيئة ولوائحه التنفيذية بحق مخالفي أنظمة الرعي؛ حفاظًا على الغطاء النباتي والتنوع الأحيائي الذي تزخر به محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية.

وأشارت الهيئة إلى أن ضوابط الرعي داخل المحمية وجميع المعلومات المتعلقة بالتصاريح وكيفية استخراجها متاحة عبر المنصات الرسمية والموقع الإلكتروني للمحمية عبر هذا الرابط.

📄 #بيان_صحفي



#محمية_الإمام_تركي_بن_عبدالله_الملكية تؤكد على أهمية استخراج تصريح للرعي. pic.twitter.com/cqYHpq1xKN — هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية (@ITBA_SA) December 26, 2023

