شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تنبه من أمطار متوسطة على عسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، من هطول أمطار متوسطة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على محافظات النماص وبلقرن وتنومة، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة 9 مساء.

أمطار رعدية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم وحائل.

تمتد إلى أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.