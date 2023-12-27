شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. 150 مشاركًا في "لقاء تطوير القيادات الشابة" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تدرب أكثر من 150 مشاركًا ضمن فعاليات "لقاء تطوير القيادات الشابة بمنطقة نجران" الذي ينظمه معهد الإدارة العامة ممثلًا بأكاديمية تطوير القيادات الإدارية بالشراكة مع إمارة المنطقة، وذلك في قاعات التدريب بمكتبة الأمير مشعل بن عبد الله في جامعة نجران.

واشتملت الفعاليات على برنامجين تدريبيين لقيادات المنطقة تستمر على مدى يومين، إذ نفذ المعهد برنامج "أساسيات القيادة"، الذي يهدف إلى إكساب المشاركين المهارات الأساسية اللازمة لممارسة الدور القيادي بفاعلية.

مفاهيم أساسية في القيادة

ويحتوي البرنامج على مفاهيم أساسية في القيادة، وتحديات القادة الجدد، ودور القيادات في ظل التحولات الجديدة في المملكة.

إضافة إلى التحديات التي تواجه القيادات في ظل الرؤية، وجدارات القائد السعودي، وطبيعة ومفهوم القيم والأخلاقيات بالنسبة للقيادة.

فيما يهدف برنامج "المرأة في مراكز القيادة"، إلى تزويد القيادات النسائية الواعدة بالمهارات اللازمة للتعامل مع التحديات التي تواجهها بما يدعم زيادة حصة تمثيلها في الوظائف التنفيذية القيادية، من خلال التعرف على طبيعة القيادة النسائية وخصائصها.

والتعرف على تجارب النساء في مواقع التأثير والدروس المستفادة منها، وإدارة التحولات المهنية للمرأة في سلم القيادة بفاعلية.

إضافة إلى تحديد المهارات الأساسية اللازمة للقيادات النسائية لتحقيق النجاح، وتمكين المشاركات من التعرف على آراء الخبراء والممارسين حول القيادات النسائية.