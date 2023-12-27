انت الان تتابع بعدما أجرى لها 32 عملية في يوم واحد.. هذا ما فعلته امرأة أمريكية بطبيب أسنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 27 ديسمبر 2023, 7:54 صباحاً

رفعت امرأة من ولاية مينيسوتا الأمريكية، دعوى قضائية ضد طبيب أسنانها؛ مدّعية أنه تركها مشوهة وفي حالة صعبة، بعد أن أجرى لها عدة عمليات في زيارة واحدة فقط. وحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية؛ فإن "كاثلين ويلسون" تزعم في دعواها المدنية المرفوعة الخميس الماضي في محكمة مقاطعة هينيبين، أن الطبيب كيفين مولدريم أجرى لها 8 عمليات لتيجان للأسنان، و4 للقنوات الجذرية، و20 حشوة خلال 5 ساعات ونصف فقط، في يوليو 2020. ونتيجة لذلك، تقول "ويلسون" إنها عانت من "الألم والحرج والتشويه والحزن"، واضطرت لحجز عدة مواعيد مع أطباء أسنان آخرين لإصلاح ما وصفته بـ"الفوضى". إضافة إلى ذلك، تدّعي "كاثلين" أن "مولدريم" أفرط في استخدام التخدير وقام بتزوير سجلاتها الطبية لتجنب تحمل المسؤولية. وفي دعواها، تُطالب "ويلسون" بتعويضات لا تقل عن 50 ألف دولار، حسب "سكاي نيوز عربية". وحصلت الضحية على دعم من طبيب أسنان مخضرم في فلوريدا؛ حيث قال، في تقرير: إن مولدريم "نجح في تشخيص ما تعاني منه أسنان كاثلين، لكن علاجه كان سيئًا". وأضاف: "كانت كاتي تحتاج استجابة بطيئة ودقيقة ومدروسة لمعاناتها".

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