انت الان تتابع حددت مواقيت الصلاة.. "الزعاق": علاقة المسلمين بالشمس والقمر والنجوم استدلالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أوضح خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ أن علاقة المسلمين بالشمس والقمر والنجوم علاقة استدلالية؛ فعن طريق النجوم نحدد القبلة، وعن طريق القمر نحدد الشهور، وعن طريق الشمس نحدد مواقيت الصلاة.

وأضاف الزعاق: "أن مكان وزمان شروق وغروب الشمس يختلف بشكل يومي، فأحيانًا غروب الشمس يقطع الخط الواصل بين المكان والكعبة، فيكون اتجاه الشمس هو القبلة".

وتابع في فيديو على حسابه في "إكس"، أن أول من استغل مواقع الشمس لتحديد القبلة هم علماء العالم الإسلامي.

ولفت الزعاق إلى أن الشمس تغرب يوم (15 ديسمبر) باتجاه القبلة على الرياض، وتغرب يوم 13 ديسمبر باتجاه القبلة على المنامة، وتغرب باتجاه القبلة على الدوحة يوم 5 فبراير، وتغرب باتجاه القبلة على أبو ظبي يوم 24 فبراير، ويوم 12 أكتوبر تغرب باتجاه القبلة على مسقط.