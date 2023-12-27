"أمانة الجوف" تعلن اقترابها من إنهاء أعمال تطوير طريق الملك خالد بـ"‎سكاكا"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 27 ديسمبر 2023, 8:10 صباحاً

أعلنت أمانة منطقة الجوف، قرب انتهاء أعمال تطوير طريق الملك خالد في ‎مدينة سكاكا، ضمن جهودها المستمرة لتأهيل الطرق وتعزيز عناصر السلامة وتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة. وأوضحت الأمانة أن المشروع دخل مرحلة اللمسات الأخيرة، ويشتمل على ممشى للرياضة، ومسار للدراجات الهوائية بطول 600 متر، وغرس 100 شجرة، وكشط 19300 م2 من الأسفلت، وتركيب 20 عمود إنارة، و12500 م2 من الإنترلوك، و5500 متر من البردورات، مشيرةً إلى أن أعمال المشروع تمتد من تقاطع طريق الملك فهد إلى ميدان الفلك. واستعرضت أمانة الجوف الجهود المبذولة المشتركة بين الجهات الحكومية والخدمية؛ لمعالجة عناصر التشوّه البصري، وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة ومحافظاتها. وجرى خلال الاجتماع الدوري للجنة التنفيذية لمعالجة التشوّه البصري بالمنطقة، برئاسة أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، بحضور مدير شرطة المنطقة، ومدير عام وحدة أعمال المياه، وممثلين عن الجهات الحكومية، اطّلاع أعضاء اللجنة على اشتراطات شهادة امتثال المباني وإجراءات استخراجها. وفي ختام اجتماعها، أوصت اللجنة باستخراج الشهادة للمباني التابعة للجهات الحكومية العضوة باللجنة.

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