انت الان تتابع للوقاية من الإصابة بمتلازمة النفق الرسغي.. هذه هي الوضعيات الصحيحة لليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 27 ديسمبر 2023, 8:12 صباحاً

نصح تجمع القصيم الصحي بالمحافظة على الوضعيات الصحيحة عند استخدام اليد، للوقاية من الإصابة بمتلازمة النفق الرسغي. وأوضح التجمع أن متلازمة "النفق الرسغي" هي حالة شائعة تسبب التنميل والوخز والألم في اليد والساعد وأصبحت أكثر شيوعًا في الوقت الحالي بسبب طبيعة الوظائف التي تعتمد على الحاسوب. وأكد التجمع في إنفوجرافيك توعوي نشره اليوم، أن المحافظة على الوضعيات الصحيحة لليد منبسطة خلال العمل على الجهاز تقي من الإصابة بهذه المتلازمة.

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