"وكيل وزارة الشؤون البلدية" يطّلع على مبادرات ومشاريع حاضنات ومنافذ الباعة الجائلين بالدمام

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 27 ديسمبر 2023, 8:28 صباحاً

اطّلع وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتوطين والمحتوى المحلي المهندس أحمد القرعاوي، أمس، على مبادرات ومشاريع أمانة المنطقة الشرقية المتعلقة بمواقع حاضنات ومنافذ الباعة الجائلين. تأتي الجولة التفقدية في إطار توجهات الوزارة لدعم المواطنين والمواطنات وتمكينهم من ممارسة البيع بمواقع مجهزة ومكتملة الخدمات وبتكاليف ميسرة؛ لتحقيق أهـداف التنمية المستدامة. وشملت الجولة عدداً من الحاضنات في شرق الدمام والواجهة البحرية، وفي وسط الدمام، حيث تعرّف على جهود الأمانة من خلال تنظيم مواقع الحاضنات ومشروع (بسطة) الذي يعد كياناً تنموياً متخصصاً في تأهيل وتمكين وتطوير أعمال الطموحين من الباعة الجائلين والأسر المنتجة. وأوضحت أمانة الشرقية أن عدد الحاضنات البلدية التابعة للأمانة (24) حاضنة، بينما يبلغ عدد منافذ البيع (88) منفذاً منتشرة في عددٍ من المواقع، مؤكدة سعيها إلى وضع حلول مبتكرة ومستدامة للممارسات الخاطئة للباعة الجائلين في أسواق النفع العام ومناطق الأنشطة الخدمية والأسواق التجارية، وتنظيم البسطات.

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