شكرا لقرائتكم خبر عن "هيئة النقل": 5 آلاف ريال عقوبة امتناع السائق أو الشركة استخدام العنوان الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل صالح الزويد، أن مخالفة عدم الالتزام بالعنوان الوطني تصل إلى 5 آلاف ريال، في حال امتناع السائق أو الشركة من استخدامه.

وأوضح الزويد خلال حديثه لبرنامج ”الشارع السعودي“ أن اللائحة التنفيذية لنظام البريد حددت جملة من الالتزامات على الشركات المرخصة.

وبين أن من من بينها الالتزام باستخدام العنوان الوطني، وعقوبة عدم الالتزام بها تصل إلى 5 آلاف ريال، في حال امتناع السائق أو الشركة من استخدام هذا العنوان الوطني.

إجراءات تقديم الشكوى

وأكد أن المستفيد يستطيع استخدام العنوان الوطني والسائق يلتزم بهذا النظام، مشيراً إلى أن عملية الشكوى تتطلب من العميل رفع شكوى للشركة، والتي هي بدورها ملزمة بالرد على الشكوى خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام عمل، وفي حال لم تتجاوب الشركة يستطيع تقديم شكوى وتصعيد إلى الهيئة العامة للنقل.

وشدد على أن استخدام العنوان الوطني من قبل المستفيد والسائقين، سيساهم بتسريع عملية وصول الشحنات، فالكل سيستخدمها والشركات على استعداد تام في تقديم أي شئ يساهم بعملية تسهيل وصول المنتج للمستفيد.

وأضاف أن دور الهيئة العامة للنقل هو الوقوف في المنتصف بين التطلعات للعمل النهائي وبين التحديات التي تواجه الشركات الخاصة وتوجد هذه البيئة في النمو التجارة.