شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": إنذار أحمر بأمطار غزيرة في مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في منطقة مكة المكرمة.

ويتوقع المركز، بمشيئة الله تعالى، أن تشهد المنطقة هطول أمطارًا غزيرة، تكون مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد، وجريان السيول وصواعق رعدية.

وتستمر هذه الحالة، بمشيئة الله تعالى، حتى الساعة 11 مساءً.

أمطار رعدية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم وحائل.

تمتد إلى أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.