اخبار السعوديه

"الأرصاد": إنذار أحمر بأمطار غزيرة في مكة المكرمة

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": إنذار أحمر بأمطار غزيرة في مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في منطقة مكة المكرمة.

ويتوقع المركز، بمشيئة الله تعالى، أن تشهد المنطقة هطول أمطارًا غزيرة، تكون مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد، وجريان السيول وصواعق رعدية.

وتستمر هذه الحالة، بمشيئة الله تعالى، حتى الساعة 11 مساءً.

أمطار رعدية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم وحائل.

تمتد إلى أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا