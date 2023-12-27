شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توصي مديري المدارس بالتركيز على تطوير مهارات القراءة والرياضيات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شددت وزارة التعليم على ضرورة التركيز على رفع مستوى المهارات في القراءة والرياضيات والقيم والأنشطة الصفية وغير الصفية، والممارسات الإيجابية المستهدفة في معايير التقويم المدرسي، وتحسين تجربة رحلة الطالب التعليمية، وغيرها من الاتجاهات الرئيسية الحالية لتحسين مستوى مدارس التعليم العام في الصف والمدرسة.

وأوضحت الوزارة من خلال رسالة وكيل الوزارة للتعليم العام د. حسن خرمي، إلى مديري المدارس في التعليم العام، بالتركيز على المهمة من خلال الصف بالعمل على رفع مستوى المهارات في القراءة والرياضيات كأساس لكل العلوم والمعارف والمهارات، وعلى إعادة توجيه بوصلة التركيز إلى القيم والمهارات والأنشطة الصفية وغير الصفية لتحفيز التعلم النشط والاتجاهات الإيجابية بدلاً من التركيز على المعارف فقط لزيادة الوعي لدى الطالب ليكون قائداً لرحل قائداً لرحلة التعلم الخاصة به ويدعم مهارات التعلم الذاتي والتطوير المستمر لقدراته في ظل توافر منافذ المعرفة.

مكون رئيسي

قالت الوزارة "هذه المهارات مكون رئيسي لتأسيس رحلة تعليمية متكاملة وممتعة، والتركيز في المدرسة على رفع مستوى جودة تفعيل الممارسات الإيجابية المستهدفة في معايير التقويم المدرسي وما يستلزم من عمليات دعم وتحسين قبليه وبعديه، وتعزيز الممارسات المحددة في معايير التقويم المدرسي لتكون ممارسات اعتيادية في المدرسة تسهم في تحسين الأداء المدرسي، لكي لا يكون الهدف هو جمع ملفات وشواهد لممارسات قد تكون فردية أو غير مستدامة، بل الهدف هو التركيز على أثر تعزيز الممارسات الإيجابية المرتبطة بهذه المعايير بشكل تراكمي.

وأضافت "أيضًا التركيز على نقاط الألم (التحديات) في الرحلة لتحسين عملياتها، ويتطلب ذلك النظر من منظور ما يواجهه الطالب وولي الأمر من تحديات ومعالجتها بشكل سريع عبر القنوات اللازمة ، وعلى تحقيق مستوى مرتفع في الانضباط المدرسي، بالتركيز على تعزيز قيم التعلم والمثابرة والاتجاهات الإيجابية نحو المدرسة، وعلى تفعيل مشاركة أولياء الأمور في الأنشطة المدرسية والتعليمية، كونها ممكنات أساسية داعمة لتعزيز القيم والمهارات والتعلم الفاعل لأبنائهم".

دعم العملية التعليمية

قال وكيل وزارة التعليم للتعليم العام د. حسن خرمي في رسالته لمديري المدارس: "الإدارة المدرسية لها أدوار كبيرة لدعم العمل التعليمي في المدرسة باعتبارها نواة التعليم والتعلم، ويعول الوطن والمجتمع بجميع مكوناته على مديري المدارس والمعلمين في تحقيق أسمى متطلبات العمل التنموي، المتمثل في بناء شخصية الأجيال البناء المستمد من القيم الأخلاقية، وبناء المهارات الأساسية ومهارات المستقبل، ودعم التحصيل المعرفي، ولإدراكنا الكبير لحجم المسؤولية التي يضطلع بها مديرو المدارس في رفع كفاءة نواتج التعلم من خلال توجيه كافة الموارد لإنجاح العملية التعليمية، والتركيز على أولويات التعليم وتحسين جودة الرحلة التعليمية للطالب".

د. حسن خرمي

وأوضح خرمي أن الأولويات والاتجاهات التعليمية الرئيسة، تساعد في توجيه بوصلة التركيز على المهمة التعليمية مع أهمية استثمار كل فرصة سانحة لدعم الممارسات والمبادرات والأنشطة والاستراتيجيات التعليمية، على مستوى الصف وعلى مستوى البيئة التعليمية، لرفع كفاءة نواتج التعلم وتحسين الأداء التعليمي في البيئة التعليمية.