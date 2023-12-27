السعودية | وفاة الشيخ محمد القرني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ محمد بن عايض ال عوضة القرني عن عمر ناهز 93 عامًا، بعد معاناة مع مرض عضال بمكة المكرمة

ووري جثمان الفقيد -رحمه الله- الثرى في مقبرة شهداء الحرم بمكة المكرمة ، وهو والد: “عايض “، و”فوزي “،

تتقدَّم الخليج 365 التي آلمها النبأ، بصادق العزاء والمواساة لأبنائه وبناته وأحفاده وأسرته.

داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، وأن يغفر له ويُسكنه فسيح جناته. {إنا لله وإنا إليه راجعون}.