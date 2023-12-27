شكرا لمتابعة خبر عن الانتهاء من أعمال تطوير طريق الملك خالد بسكاكا قريبًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت أمانة منطقة الجوف عن قرب انتهاء أعمال تطوير طريق الملك خالد في ‎مدينة سكاكا، ضمن جهود الأمانة المستمرة لتأهيل الطرق وتعزيز عناصر السلامة وتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة.

وأوضحت أمانة منطقة الجوف، أن المشروع دخل مرحلة اللمسات الأخيرة، ويشتمل على ممشى للرياضة، ومسار للدراجات الهوائية بطول 600 متر، وغرس 100 شجرة، وكشط 19300 مترمربع من الأسفلت.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى تركيب 20 عامود إنارة، و 12500 متر مربع من الإنترلوك، و 5500 متر من البردورات، مشيرةً إلى أن أعمال المشروع تمتد من تقاطع طريق الملك فهد إلى ميدان الفلك.