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طالبة أمريكية: روابط العائلة بالمملكة قوية ورائعة على عكس أمريكا .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أعربت فتاة الأمريكية تدعى هايدي، طالبة ماجستير في علم النفس بجامعة الملك سعود بالرياض، عن إعجابها بقوة الروابط والعلاقات وقرب العائلات من بعضهم البعض في المملكة على عكس أمريكا .

وخطفت هايدي الأنظار بظهورها بالعباءة وهي تتحدث على الثقافة وروابط العلاقات العائلات القوية .

وقالت هايدي في مقطع فيديو ظهرت من خلاله خلال وجودها بالدرعية:” أحب العائلات هنا مرة، لأنه قريبين من بعضهم وعلى العكس أنا مو قريبة مع عائلتي ولفت نظري أن هنا بالمملكة العائلة مرة قوية وقريبة .”

وأضافت:” إذا أنت قريب من عائلتك تحس براحة في حياتك ولهذا السبب أحب مرة الأهالي هنا، تحس إذا شيء صار عليك عندك أهلك فتحس بالأمان وهذا مرة شيء جميل .”

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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