شكرا لمتابعة خبر عن طالبة أمريكية: روابط العائلة بالمملكة قوية ورائعة على عكس أمريكا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعربت فتاة الأمريكية تدعى هايدي، طالبة ماجستير في علم النفس بجامعة الملك سعود بالرياض، عن إعجابها بقوة الروابط والعلاقات وقرب العائلات من بعضهم البعض في المملكة على عكس أمريكا .

وخطفت هايدي الأنظار بظهورها بالعباءة وهي تتحدث على الثقافة السعودية وروابط العلاقات العائلات القوية .

وقالت هايدي في مقطع فيديو ظهرت من خلاله خلال وجودها بالدرعية:” أحب العائلات هنا مرة، لأنه قريبين من بعضهم وعلى العكس أنا مو قريبة مع عائلتي ولفت نظري أن هنا بالمملكة العائلة مرة قوية وقريبة .”

وأضافت:” إذا أنت قريب من عائلتك تحس براحة في حياتك ولهذا السبب أحب مرة الأهالي هنا، تحس إذا شيء صار عليك عندك أهلك فتحس بالأمان وهذا مرة شيء جميل .”