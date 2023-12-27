شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الجوف تستعرض جهود تحسين المشهد الحضري في المنطقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قامت أمانة منطقة الجوف باستعراض الجهود المبذولة المشتركة بين الجهات الحكومية والخدمية؛ لمعالجة عناصر التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة ومحافظاتها.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة التنفيذية لمعالجة التشوه البصري بالمنطقة، برئاسة أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، بحضور مدير شرطة المنطقة، ومدير عام وحدة أعمال المياه، وممثلين عن الجهات الحكومية.

وجرى خلال الاجتماع اطّلاع أعضاء اللجنة على اشتراطات شهادة امتثال المباني وإجراءات استخراجها.

وفي ختام اجتماعها أوصت اللجنة باستخراج الشهادة للمباني التابعة للجهات الحكومية العضوة باللجنة.