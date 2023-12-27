انت الان تتابع إسرائيل تُبلغ هذه الدولة موافقتها على تشغيل ممر بحري للإمدادات بينها وبين غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 27 ديسمبر 2023, 9:11 صباحاً

كشفت صحيفة إسرائيلية، أمس الثلاثاء، عن أن وزارة الخارجية للاحتلال أبلغت قبرص موافقتها المبدئية على تشغيل ممر بحري بين قبرص وقطاع غزة لنقل الإمدادات إلى القطاع المحاصر. وأوضحت صحيفة "إسرائيل اليوم"، أنه من خلال هذا الممر سيتم نقل الإمدادات والمعدات إلى قطاع غزة في المستقبل، مشيرة إلى أن وزير الخارجية إيلي كوهين، سلّم رسالة إيجابية بهذا الشأن إلى وزير خارجية قبرص. وقالت الصحيفة وفق (وكالة أنباء العالم العربي) "من وجهة نظر إسرائيل، سيكون من الممكن البدء بتشغيل الممر البحري الإنساني بين قبرص وقطاع غزة، عند الانتهاء من الاستعدادات والمتطلبات". ومبادرة إنشاء الممر البحري اقترحتها اليونان وقبرص في بداية الحرب على غزة، بعد أن أعلنت إسرائيل أنها لن تكون مسؤولة عن الحياة المدنية في قطاع غزة. ووفقاً لوزير خارجية الكيان، فإن "الغرض من إنشاء ممر بحري هو الانفصال الاقتصادي التام عن غزة، وعدم العودة إلى الواقع الذي الخليج 365 هجوم السابع من أكتوبر". وسيخضع الممر لفحص أمني للبضائع بالتنسيق مع إسرائيل قبل نقلها بحراً إلى غزة.

كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تُبلغ هذه الدولة موافقتها على تشغيل ممر بحري للإمدادات بينها وبين غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.