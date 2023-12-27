انت الان تتابع "ساما" يطرح مشروعًا حول تعديل مبادئ الحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة له لطلب المرئيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 27 ديسمبر 2023, 9:23 صباحاً

أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" طرح مشروع "تعديل المبادئ الرئيسية للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي"؛ لطلب مرئيات المهتمين والمختصين حياله؛ وذلك عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية. ويأتي هذا المشروع لمواكبة ما ورد ضمن نظام الشركات ولوائحه التنفيذية من تغيرات تتقاطع مع المبادئ الرئيسية للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي، وأخذًا في الاعتبار طبيعة القطاع المالي، والممارسات والمعايير الدولية. وسيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع "تعديل المبادئ الرئيسية للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي" خلال (15) يومًا؛ لدراستها بعد انتهاء المهلة المحددة؛ بغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه المبادئ، ويمكن الاطلاع على المشروع من خلال زيارة منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

كانت هذه تفاصيل خبر "ساما" يطرح مشروعًا حول تعديل مبادئ الحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة له لطلب المرئيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.