انت الان تتابع الحالة الممطرة تتواصل والإنذارات الحمراء متتابعة.. 6 مناطق في "تحديث" جديد لـ"الأرصاد" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 27 ديسمبر 2023, 9:39 صباحاً

أصدر المركز الوطني للأرصاد خلال الساعة الماضية عددًا من الإنذارات الحمراء التي تتوقع أمطارًا متفرقة بعدة مناطق خلال ساعات اليوم الأربعاء. وقال المركز: لا تزال مناطق: (المدينة المنورة، والقصيم، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية، وتبوك) تتأثر بالسحب الركامية الرعدية مع توقعات باستمرار هطول الأمطار المتوسطة والغزيرة مصحوبة بالرياح الهابطة المثيرة للأتربة والغبار. وتابع: نأمل متابعة صفحة النظام الآلي للإنذار المبكر عبر موقعنا الإلكتروني؛ لمتابعة مستجدات الأحوال الجوية.

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