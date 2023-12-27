منتدى الباحة للذكاء الاصطناعي.. طالب يستعرض تفاصيل مشروعه لـ"أولوية العبور لسيارات الإسعاف"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 27 ديسمبر 2023, 9:55 صباحاً

استعرض محمد آل شعير؛ الطالب بقسم تقنية المعلومات بجامعة الباحة، مشروعه حول أولوية العبور لسيارات الإسعاف. وأوضح آل شعير؛ في حديثه للإخبارية، خلال مشاركته ضمن فعاليات منتدى الباحة للذكاء الاصطناعي، أن المشروع يقوم على التحكم الذكي في الإشارات المرورية لإعطاء أولوية العبور لمركبات الإسعاف. وتقوم فكرة المشروع على أنه بمجرد أن تتعرّف كاميرا إشارة المرور على مركبة الإسعاف فيتم إغلاق جميع الإشارات المرورية في التقاطع، وفتح الإشارة الخاصة بالمركبة لإعطائها أولوية العبور.

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