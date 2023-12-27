تراند اليوم : برواتب تصل إلى 13,000.. الهيئة الملكية تعلن عن وظائف شاغرة وتكشف التخصصات المطلوبة وطريقة التقديم

صحيفة الخليج 365: أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء حملة (الإبتدائية، الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) عبر برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة في الجبيل الصناعية وينبع الصناعية وجيزان ورأس الخير على النحو التالي:

- مشغل معدات ثقيلة - (عدد 2 - للرجال - الجبيل)

- فني سنترال - (عدد 1 - للرجال - جيزان)

- حارس أمن - (عدد 2 - للرجال - الجبيل)

- دعم فني - (عدد 2 - للرجال - الجبيل)

- مشغل حاسب آلي - (عدد 1 - للرجال - الجبيل

- أخصائي طب طوارئ - (عدد 6 - للرجال والنساء - الجبيل)

- فني أشعة - (عدد 2 - للرجال والنساء - الجبيل)

- مشغل معدات - (عدد1 - للرجال - رأس الخير)

- حرفي بالورشة - (عدد 1 - للرجال - رأس الخير)

- أعمال تحكم - (عدد1 - للرجال - ينبع)

- مدير العقد - (عدد 1 - للرجال - ينبع)

- مهندس معدات طبية - (عدد 2 - للرجال والنساء - ينبع)

- فني تكييف - (عدد 3 - للرجال - ينبع)

- فني كهرباء - (عدد 1 - للرجال - ينبع)

- مدير مشروع - (عدد1 - للرجال والنساء - ينبع)

- أمين مستودع - (عدد 1 - للرجال - جيزان)

- نجار - (عدد 1 - للرجال - الجبيل)

- كهربائي - (عدد 1 - للرجال - الجبيل)

- عامل نخيل - (عدد 3 - للرجال - الجبيل)

المؤهلات المطلوبة:

- الإبتدائية

- الكفاءة

- الثانوية العامة

- الدبلوم

- البكالوريوس

الرواتب:

الرواتب الإجمالية تتراوح من (5,000) إلى (13,000) ريال حسب الوظيفة الشاغرة والمؤهل والخبرة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط التالي: إضغط هنا