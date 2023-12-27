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تراند اليوم : احرص على تناولها.. الكشف عن فواكه تحميك من أمراض القلب وارتفاع الكوليسترول

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صحيفة الخليج 365: توصي مؤسسة القلب البريطانية بتناول نظام غذائي متوازن، للمساعدة في الحماية من أمراض القلب.

ويشمل النظام الغذائي الكثير من الفواكه والخضروات والكربوهيدرات والدهون الصحية، مثل: زيت الزيتون والبروتين ومنتجات الألبان، ومع ذلك، يجب عليك التقليل من تناول الدهون المشبعة والملح والسكر. حسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

ونصحت كيري بيسون، أخصائية التغذية البريطانية، بزيادة تناول التوت.

وقالت: "التوت، مثل التوت الأزرق، والتوت الأسود، وتوت الأكاي، والتوت البري، وتوت غوجي، هي من أفضل الفواكه التي يمكنك تناولها إذا كنت تتطلع إلى دعم صحة القلب".

وتابعت: "يحتوي التوت على مستويات عالية من مضادات الأكسدة التي تسمى الأنثوسيانين".

وأضافت: "لقد ثبت أن هذه الأصباغ، التي تعطي الفواكه والخضروات الحمراء والزرقاء والأرجوانية لونها النابض بالحياة، تقلل الالتهاب وتخفض نسبة الكوليسترول وضغط الدم وتكافح أيضًا الآثار الضارة للإجهاد التأكسدي".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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