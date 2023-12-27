تراند اليوم : احرص على تناولها.. الكشف عن فواكه تحميك من أمراض القلب وارتفاع الكوليسترول

صحيفة الخليج 365: توصي مؤسسة القلب البريطانية بتناول نظام غذائي متوازن، للمساعدة في الحماية من أمراض القلب.

ويشمل النظام الغذائي الكثير من الفواكه والخضروات والكربوهيدرات والدهون الصحية، مثل: زيت الزيتون والبروتين ومنتجات الألبان، ومع ذلك، يجب عليك التقليل من تناول الدهون المشبعة والملح والسكر. حسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

ونصحت كيري بيسون، أخصائية التغذية البريطانية، بزيادة تناول التوت.

وقالت: "التوت، مثل التوت الأزرق، والتوت الأسود، وتوت الأكاي، والتوت البري، وتوت غوجي، هي من أفضل الفواكه التي يمكنك تناولها إذا كنت تتطلع إلى دعم صحة القلب".