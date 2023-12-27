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"الجوازات": تسجيل بصمات أسر المقيمين بدءًا من 6 سنوات

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - دعت الجوازات المقيمين بالمملكة إلى ضرورة تسجيل بصمات أفراد أسرهم عند بلوغهم 6 سنوات فأكثر.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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