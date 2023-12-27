شكرا لقرائتكم خبر عن "الجوازات": تسجيل بصمات أسر المقيمين بدءًا من 6 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت الجوازات السعودية المقيمين بالمملكة إلى ضرورة تسجيل بصمات أفراد أسرهم عند بلوغهم 6 سنوات فأكثر.