شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": إنذار أحمر بأمطار غزيرة على مناطق مختلفة من المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في كل من منطقة الحدود الشمالية والمدينة المنورة.

ويتوقع المركز، بمشيئة الله تعالى، أن تشهد المنطقة هطول أمطارًا غزيرة، تكون مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد، وجريان السيول وصواعق رعدية.

وتستمر هذه الحالة، بمشيئة الله تعالى، حتى الساعة 11 مساءً.

الدفاع المدني يدعو لتوخي الحذر

كما دعا الدفع المدني إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة الحدود الشمالية والمدينة المنورة

أمطار رعدية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم وحائل.

تمتد إلى أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.