شكرا لقرائتكم خبر عن تدخل عاجل يُنقذ حياة خمسينية من جلطة رئوية بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن فريق طبي تكاملي بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من إنقاذ حياة مريضة بالعقد الخامس من العمر بعد تعرضها لجلطة رئوية أدت الى توقف عضلة القلب في عملية خطيرة وعاجلة.

وأوضح الفريق الطبي ان المدينة الطبية استقبلت المريضة محالة من مستشفى النور التخصصي بإشتباه وجود جلطة رئوية وبمجرد دخولها للمدينة الطبية حصل توقف لعضلة القلب ليتم وعلى جناح السرعة إعطائها مذيبات الجلطة الشريانية الرئوية وقام فريق جراحة القلب بوضع المريضة تحت جهاز الايكمو وعمل إنعاش كامل للمريضة في سباق مع الزمن وتم نقلها على الفور للعناية المركزة.

وقام فريق الأشعة التداخلية بعملية استئصال للجلطة الرئوية وتكللت العملية بالنجاح حيث تحسنت وظائف القلب وتم رفع جهاز الأيكمو وفصل جهاز التنفس الصناعي عن المريضة وبمتابعة حالتها مابين رعاية القلب المفتوح والرعاية العامة تماثلت المريضة للشفاء ولله الحمد والمنن وخرجت وهي بصحة وعافية.