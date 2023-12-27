شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يصاب الرجل القصير بالصلع؟.. العلم يكشف السبب! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

ليس مجرد خيالك أو الصورة النمطية هي أن الرجال الأقصر يميلون إلى الصلع في كثير من الأحيان.



توصلت دراسة جديدة إلى أن السبب وراء اقتران الطول وتساقط الشعر يرجع في الواقع إلى العوامل الوراثية.

خلصت الدراسة الجينية الدولية التي أجرها باحثون بجامعة بون البحثية الألمانية، إلى أن الرجال ذوي القامة القصيرة قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالصلع قبل الأوان.

نُشرت نتائج الدراسة في مجلة Nature Communications، والتي بحثت في المادة الجينية لأكثر من 20 ألف رجل.

كشفت البيانات أن تساقط الشعر المبكر هو نتيجة لمجموعة متنوعة من الأمراض والخصائص الجسدية، بما في ذلك الطول.

وأكدت الدراسات السابقة بالفعل أن الرجال الذين يعانون من الصلع قبل الأوان هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب أو سرطان البروستاتا، لكن هذا البحث الجديد في البيانات الجينية يؤكد فرضية أن تساقط الشعر المبكر مرتبط أيضًا بأمراض وسمات جسدية إضافية.

من بين 20 ألف رجل من 7 دول شملتهم الدراسة، من بينهم 11 ألف يعانون من الصلع المبكر، إلى جانب 12 رجل لم يعانون من تساقط الشعر

وحدّدت الدراسة 63 تعديلاً في الجينوم البشري يزيد من خطر تساقط الشعر المبكر، تم العثور على بعض هذه التغييرات أيضًا فيما يتعلق بخصائص وأمراض أخرى، مثل انخفاض حجم الجسم، والبلوغ المبكر، وأنواع مختلفة من السرطان"، وفق ما أورد موقع "thehealthy".

وكشفت النتائج أيضًا عن وجود صلة بين لون البشرة الفاتح وكثافة العظام.

ويعتقد الباحثون أن هذا قد يعني أن الرجال الذين يعانون من تساقط الشعر يمكنهم استخدام ضوء الشمس بشكل أكثر فاعلية لتكوين فيتامين (د)، وقد يفسر سبب كون الرجال البيض أكثر عرضة لفقدان شعرهم قبل الأوان.