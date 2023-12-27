شكرا لمتابعة خبر عن محمد الوهيبي يوضح عقوبة الوافد المتحرش بفتاة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح المستشار القانوني والمحكم القضائي محمد الوهيبي عقوبة الوافد الذي يتحرش بفتاة، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو لهذه الحادثة.

وأكد الوهيبي أن الإجراءات النظامية ضده تنص على السجن سنتين، وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، حيث أنه بالبحث في المقطع تبين أنه تحرش مكتمل الأركان.

وتابع أنه في حالة كانت الفتاة طفلة، أي أن عمرها أقل من 18 عامًا، يتم تغليظ العقوبة، وتكون السجن لمدة 5 سنوات، وغرامة مالية قدرها 300 ألف ريال.