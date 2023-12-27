اخبار السعوديه

محمد الوهيبي يوضح عقوبة الوافد المتحرش بفتاة .. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعة خبر عن محمد الوهيبي يوضح عقوبة الوافد المتحرش بفتاة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح المستشار القانوني والمحكم القضائي محمد الوهيبي عقوبة الوافد الذي يتحرش بفتاة، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو لهذه الحادثة.

وأكد الوهيبي أن الإجراءات النظامية ضده تنص على السجن سنتين، وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، حيث أنه بالبحث في المقطع تبين أنه تحرش مكتمل الأركان.

وتابع أنه في حالة كانت الفتاة طفلة، أي أن عمرها أقل من 18 عامًا، يتم تغليظ العقوبة، وتكون السجن لمدة 5 سنوات، وغرامة مالية قدرها 300 ألف ريال.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا