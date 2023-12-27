شكرا لمتابعة خبر عن طفلة تذهب إلى المدرسة على فرسها بالحناكية وتثير جدلاً واسعًا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أثارت طفلة تدعى جود جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها وهي تذهب إلى المدرسة على فرسها بمحافظة الحناكية

وظهرت جود وهي في طريقها للمدرسة بحماس وحب شديد لما تفعله، حيث أنها قطعت طريقًا طويلاً وهي برفقة فرسها؛ حتى وصلت لساحة المدرسة.

واستقبل الأطفال بالمدرسة جود بالصراخ من وهلة المنظر الذي أرعبهم، بينما الطفلة وصلت بسعادة ونزلت الساحة بكل سهولة ويسر .”