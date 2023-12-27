انت الان تتابع نائب رئيس الوزراء الروسي يكشف عن توقعاته لأسعار برميل النفط خلال 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

توقّع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك؛ أن تراوح أسعار النفط العالمية في عام 2024 بين 80 و85 دولاراً للبرميل.

وجاء تصريح نوفاك؛ خلال مقابلة تلفزيونية جرت اليوم الأربعاء، حول حصاد عام 2023 وآفاق أسواق الطاقة العالمية لعام 2024.

وقال: "بحسب تقديرات المحللين ومختلف الوكالات التي تعمل تحت إشراف وزارة الطاقة الروسية، نعتقد أن نطاق التقلبات في أسعار خام "برنت" في العام المقبل ستراوح بين 80 و85 دولاراً للبرميل، وتم أخذ هذا المستوى بعين الاعتبار عند وضع توقعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المقبل".

وعن أهداف "أوبك+"، أشار نوفاك؛ وفق روسيا اليوم، إلى أن الدول المصدّرة للنفط، التي تتعاون مع بعضها بعضا، لا تضع نصب عينها تحديد سعر معين لبرميل النفط، وقال: "مهمتنا هي تحقيق التوازن بين العرض والطلب حتى تعمل الصناعة بشكل مستقر. الأسعار خلال هذا العام كانت مستقرة إلى حد ما، واليوم تبلغ نحو 80 دولارا لبرميل مزيج (برنت)".

وفيما يتعلق بسوق الغاز الطبيعي المسال، أفاد نوفاك بأن روسيا تخطط للاستحواذ على حصة ما بين 15% و20% من هذه السوق بحلول عام 2035، وهي الحصة نفسها التي كانت تشغلها في السابق إمدادات الغاز من روسيا عبر خطوط الأنابيب.