انت الان تتابع "أمانة القصيم" تطرح 5 فرص استثمارية للقطاع الخاص بعيون الجواء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 27 ديسمبر 2023, 11:10 صباحاً

أعلنت أمانة منطقة القصيم، ممثلةً ببلدية محافظة عيون الجواء، طرح (5) فرص استثمارية أمام منشآت القطاع الخاص. يأتي ذلك سعياً لإشراك وتمكين القطاع الخاص في تحقيق التنمية، وتنشيط الحركة الاقتصادية، وإتاحة الفرصة لأكبر عددٍ من رواد الأعمال للمشاركة في المشاريع الاستثمارية بالمنطقة، ورفع مستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة. ودعت الأمانة، الراغبين في الدخول بالمنافسة، إلى الاطلاع على مزيدٍ من التفاصيل، الدخول إلى بوابة الاستثمار البلدي (فرص)، والاطلاع على دليل الفرص المتاحة عبر الموقع الإلكتروني : https://furas.momra.gov.sa/

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