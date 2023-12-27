وفاة الشيخ محمد القرني بمكة عن عمر يناهز الـ 93 عاماً

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 27 ديسمبر 2023, 11:13 صباحاً

غيب الموت الشيخ محمد بن عايض آل عوضة القرني عن عمر يناهز الـ 93 عامًا، بعد معاناة مع المرض، وهو والد كل من عايض وفوزي القرني. وتم دفن الفقيد -رحمه الله- في مقبرة شهداء الحرم بمكة المكرمة. "الخليج 365" تعزي أسرة الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.

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