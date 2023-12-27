انت الان تتابع نفت تصريحات "الحرس الثوري".. "حماس": "طوفان الأقصى" لم تكن رداً على مقتل "سليماني" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 27 ديسمبر 2023, 11:18 صباحاً

ردّت حركة "حماس" اليوم على تصريحات الحرس الثوري الإيراني حول عملية طوفان الأقصى، نافيةً أن تكون العملية جاءت رداً على مقتل قاسم سليماني، وفق ما زعمه متحدث الحرس الثوري الإيراني. وفي وقت سابق اليوم، زعم الحرس الثوري الإيراني، أن عملية طوفان الأقصى التي شنتها حركة "حماس" ضد "إسرائيل" في 7 أكتوبر الماضي، كانت ضمن عمليات الانتقام لاغتيال قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني. وقال متحدث "الحرس" رمضان شريف، في تصريحات متلفزة، اليوم الأربعاء: "عملية طوفان الأقصى كانت إحدى عمليات الانتقام لاغتيال سليماني، وهذه الانتقامات ستبقى مستمرة"، وفق وكالة "سبوتنيك". جاء ذلك في أعقاب اغتيال مستشار الحرس الثوري الإيراني في سوريا، العميد رضي موسوي، إثر غارة إسرائيلية. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أكد، مساء يوم 25 ديسمبر الجاري، مقتل رضي موسوي. وقال الحرس الثوري، في بيان له: إن ذلك جاء خلال الهجوم الإسرائيلي الصاروخي على دمشق.

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