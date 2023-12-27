لبنان.. 3 قتلى من عائلة واحدة في غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً جنوب البلاد

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 27 ديسمبر 2023, 11:23 صباحاً

قُتِل شاب لبناني وزوجته وشقيقه، وأصيب شخص آخر، اليوم (الأربعاء)، في غارة إسرائيلية على منزل مأهول في مدينة بنت جبيل جنوب لبنان. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي لم يغب عن القطاعين الغربي والأوسط طوال ليلة أمس، بالتزامن مع إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق وصولاً إلى مدينة صور. وأوضحت الوكالة أن الشاب علي بزي وشقيقه إبراهيم وزوجة إبراهيم شروق حمود، قُتلوا وأصيب شخص رابع من عائلة بزي في الغارة الجوية الإسرائيلية. من جانبه، أفاد "حزب الله" في بيان بأن علي بزي أحد عناصره.

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