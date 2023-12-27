تطورات للسحب الركامية وتوقعات بأمطار متفاوتة الغزارة على جدة

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محمد بن مسعود - الدمام - أظهرت أحدث صور الأقمار الاصطناعية تطور سحب ركامية مقابل سواحل جدة في هذه الأثناء، وسط توقعات بتأثيرها على جدة خلال وقت قصير، يرافقها هطول أمطار متفاوتة الغزارة تكون مصحوبة بالرعد والبرق أحياناً.

وبحسب آخر البيانات الجوية، تستمر فرص الأمطار على مدينة جدة اليوم الأربعاء، بحيث يستمر تطور السحب الركامية على فترات تكون مرفقة بهطول الأمطار وبشكل متفاوت قد تكون غزيرة أحياناً.

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