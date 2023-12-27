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تراند اليوم : "لا يجيني واحد متعود على الشرهات".. بالفيديو: "البارقي" يرد على "المالكي ": حنا رجال ناكل بيمينا!

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صحيفة الخليج 365: رد مشهور سناب شات "أحمد البارقي"، على انتقاد الفنان فايز المالكي، تصريحات المشاهير بشأن امتلاكهم مبالغ تجاوزت 100 مليون، ووصف ذلك بالكذب والهياط.

وقال البارقي خلال مقطع فيديو: "إن ثروته 100 مليون، من تعب وشقا". وتابع:" حنا رجال ناكل بيمينا".

وأضاف: "أبغى إلا اللي يتكلم يكون فاهم بالمطاعم لا يجيني واحد متعود على الشرهات". لافتا إلى أنه يمتلك 5 أفرع وسيتم افتتاح السادس والسابع بعد شهر.

وكان الفنان فايز المالكي، علق على مقاطع فيديو المشاهير وإعلانهم عن قيمة امتلاكهم مبالغ تجاوزت 100 مليون .

وقال "المالكي" في مقطع فيديو متداول عبر المنصة: "هذه هبة جديدة، كل ما واحد يطلع يقول أنا عندي 20 مليون و 300 مليون و500 مليون، هذا هياط فاضي"، وأضاف: "كذابين، إذا صادق أثبت هذا الشيء وإلا تدخل في دائرة الاحتيال".
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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