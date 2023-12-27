تراند اليوم : أول تعليق من ابن المواطن الكويتي بعد العثور على جثة والده في العراق

صحيفة الخليج 365: نعى ابن المواطن الكويتي الذي لقي مصرعه في العراق أثناء قيامه برحلة صيد والده.

ونشر طلال فيصل المطيري عبر حسابه في إكس، صورة لوالده فيصل المطيري جاثياً على ركبته وأمامه أحد الطيور. وأرفقها بتعليق: ": إنا لله وإنا اليه راجعون انتقل إلى رحمة الله أبوي وحبيبي".

وكانت القوات الأمنية العراقية أعلنت العثور على جثتي الكويتي (فيصل المطيري) والسعودي (أنور الظفيري) في منطقة صحراوية غرب البلاد، ، بحسب بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني الرسمية.

الجدير بالذكر قال مسؤول أمني في وقت سابق، أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن مسلحين مجهولين حاولوا اختطاف المواطنين الكويتي والسعودي ، وفق رويترز.