شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة تعريفية ببرنامج تكافل الخيري لمديري المدارس المستجدين بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ممثلة في إدارتي التوجيه الطلابي بقطاعيه «بنين - بنات» صباح اليوم ورشة عمل تعريفية ببرنامج تكافل الخيري، واستهدف مديري ومديرات المدارس المستجدين التابعين لمكتب تعليم شرق وغرب الدمام، الخبر، القطيف، وصولاً لرأس تنورة، وذلك بمقر مسرح مبنى الإدارة الرئيسي بالدمام، بحضور مديرة إدارة التوجيه الطلابي لقطاع البنات عائشة الملحم.

تأتي هذه الورشة في إطار السعي لاطلاع المستهدفين عن قرب على آليات ومراحل العمل بالبرنامج، ووضع فرص التحسين وتحويل التحديات إلى إنجازات ملموسة بما يحقق الأهداف الملموسة.

هدف أساسي

استعرض مقدمو الورشة، مشرفة التوجيه الطلابي منسقة تكافل نسرين المحسن، ومشرف برنامج تكافل عبد الله الورثان، حزمة من المحاور انطلاقاً من تسليطهم الضوء على الهدف الأساسي من برنامج تكافل الخيري، مروراً بالتعريف بلجنة تكافل ومهامها، كذلك استعراض الدليل التعريفي بعمل تكافل في الميدان، وصولاً لاستعراض التعليمات الخاصة ببطاقة الصراف الخاصة ببرنامج تكافل الخيري، والوقوف على ملاحظات زيارة مشرفي تكافل للمدارس.

وأشارت مديرة إدارة التوجيه الطلابي عائشة الملحم إلى سعي مؤسسة تكافل الخيرية بأن تكون معيناً للموجه الطلابي لأداء دوره التوجيهي مع الطلاب والطالبات ذوي الظروف بتقديم المساعدات المادية والعينية والتدريبية وابتكار البرامج النوعية لتلك الفئة من الطلاب والطالبات لمواصلة تعليمهم وتفوقهم الدراسي وبناء الثقة في قدراتهم كهدف أساسي من أهدافها وإيجاد بيئة تعليمية محفزة.

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية، سعيد الباحص، أن الورشة تهدف إلى إكساب مديري ومديرات المدارس المستجدين المعرفة الكافية ببرنامج تكافل الخيري، وكيفية التعامل مع المستفيدين من البرنامج، وتقديم الدعم اللازم لهم، بما يضمن استمرارية البرنامج وتحقيق أهدافه.