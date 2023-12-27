شكرا لقرائتكم خبر عن "هدف" ينبه مستفيدي إعانة البحث عن عمل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شدد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" على ضرورة التزام مستفيدي برنامج إعانة البحث عن عمل بضوابط البرنامج، وعدم الاستعانة بأشخاص أو جهات للدخول لموقع الصندوق الإلكتروني نيابة عنهم لإجراء التقديم أو الدخول الأسبوعي أو القيام بالمهام والالتزامات، حيث يعد ذلك مخالفة لتنظيم ولائحة البرنامج ويحق للصندوق استرداد مبالغ الإعانة المصروفة من المستفيدين المخالفين.

إفشاء البيانات

وأكد الصندوق على المستفيدين بعدم إفشاء البيانات الشخصية وبيانات الملف الشخصي بالموقع الإلكتروني لأي أشخاص أو جهات مثل حسابات تقديم الخدمات في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أن إفشاء البيانات قد يترتب عليه إساءة استخدامها في عمليات مخالفة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وأوضح الصندوق أنه يتم التعامل مع الحسابات التي تقوم بهذه المخالفات من خلال رصدها وتتبعها بالتنسيق والتعاون مع الجهات الرقابية ذات العلاقة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

التزامات دورية

لفت الصندوق إلى أن إجراء الدخول الأسبوعي للمستفيدين من برنامج إعانة البحث عن عمل يهدف إلى تمكينهم من الاطلاع وتنفيذ المهام والالتزامات الدورية في البرنامج مثل حضور خدمات الإرشاد المهني والدورات التدريبية والتأهيلية وغيرها من خدمات الصندوق بغرض مساعدتهم في تطوير مهاراتهم ومساعدتهم في الحصول على عمل بالقطاع الخاص، ويعد هذا الإجراء مؤشر لجدية المستفيد بالبحث عن عمل وبالتالي أهليته للإعانة المالية وخدمات الإرشاد والتدريب التي يقدمها الصندوق.

وجاء تنبيه الصندوق للمستفيدين بعد رصد حالات مخالفة لضوابط البرنامج، حيث تم رصد حالات دخول أشخاص أو جهات نيابة عن المستفيدين لتسجيل الدخول الأسبوعي أو القيام بالمهام والالتزامات، كما تم رصد حالات إفشاء بيانات المستفيدين الشخصية وبيانات الملف الشخصي.

وشدد الصندوق على أهمية الالتزام بضوابط البرنامج، وذلك حفاظا على حقوق المستفيدين والصندوق، وضمان تحقيق أهداف البرنامج.