230 بلاغا يوميا لمفقودين

واصل معدل بلاغات العالقين بمركباتهم الصغيرة والكبيرة بالصحاري والأودية والشعاب، والتي تلقتها عمليات جمعية فريق أنجاد للبحث والإنقاذ، ارتفاعًا غير متوقع رغم انخفاض هطول الأمطار وجريان السيول بمعظم مناطق المملكة، وبلغت نسبة زيادة معدل البلاغات عن الشهر الماضي ما يقارب 20%، وعن الذي قبله 220%، حيث شهدت الخمسة أسابيع الماضية 6429 بلاغًا، بمعدل 230 بلاغًا في اليوم الواحد.

وأكدت جمعية فريق أنجاد مباشرة جميع البلاغات بمختلف المناطق، وتم تقديم الخدمات اللازمة وإخراج المركبات بمختلف الأنواع والأحجام، مستخدمين جميع المعدات اللازمة والمركبات ذات الدفع الرباعي، داعية جميع المواطنين والمقيمين الذين يستخدمون الطرق الوعرة والصحراوية والمرتفعات بأن يتبعون ويلتزمون بالإرشادات والتحذيرات التي دائمًا ما تطلقها إدارات الدفاع المدني وهيئة الإرصاد، وكذلك فرق البحث والإنقاذ.

وأكدت الجمعية أن عدد بلاغات المفقودين خلال الشهر الماضي بلغ 24 بلاغًا تم العثور على مفقود واحد متوفي، ومفقود واحد يجري البحث عنه، و22 مفقودًا عثر عليهم بصحة جيدة، وقدمت لبعضهم الإسعافات اللازمة قبل وصولهم للمستشفيات.

بلاغات

- 6429 بلاغًا.

- معدل البلاغات لليوم الواحد 230 بلاغًا.

- عدد بلاغات المفقودين 24 بلاغًا.

- عثر على واحد متوفي.

- واحد يجري البحث عنه.

- 22 مفقودًا عثر عليهم بصحة جيدة.

المناطق

الرياض

- 11 عثر عليهم بصحة جيدة.

مكة المكرمة

- 1 متوفي.

- 1 يجري البحث عنه.

- 1 بصحة جيدة.

الشرقية

- 3 مفقودين وجدوا بصحة جيدة.

القريات

- مفقودان بصحة جيدة.

القصيم

- مفقودان بصحة جيدة.

عرعر

- مفقودان بصحة جيدة.

جدة

- مفقود بصحة جيدة.